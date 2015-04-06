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تجار بورسعيد يقطعون شارعى محمد على والثلاثينى للمطالبة بعودة المنطقة الحرة

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قطع تجار معتصمون بمحافظة بورسعيد اليوم، الطريق بشارعى محمد على والثلاثينى احتجاجا على عدم عودة المنطقة الحرة.

وقام التجار بقطع الطريق من خلال وضع تابوت بوشاح أسود، ومغطى بدمية سوداء بنهر الطريق، مما أدى إلى حالة من الشلل التام والاختناق المرورى، بعد أن تدخلت الأجهزة الأمنية، لتحويل مسار السيارات والمركبات إلى الشوارع الخلفية.

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سيارات الشرطة تتابع الاعتصام بمحيط الشوارع الخلفية- 2015-03 - اليوم السابع
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سيارات الشرطة تتابع الاعتصام بمحيط الشوارع الخلفية

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