تجار بورسعيد يقطعون شارعى محمد على والثلاثينى للمطالبة بعودة المنطقة الحرة

قطع تجار معتصمون بمحافظة بورسعيد اليوم، الطريق بشارعى محمد على والثلاثينى احتجاجا على عدم عودة المنطقة الحرة.

وقام التجار بقطع الطريق من خلال وضع تابوت بوشاح أسود، ومغطى بدمية سوداء بنهر الطريق، مما أدى إلى حالة من الشلل التام والاختناق المرورى، بعد أن تدخلت الأجهزة الأمنية، لتحويل مسار السيارات والمركبات إلى الشوارع الخلفية.



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تابوت بوشاح أسود يغلق أكبر شوارع بورسعيد



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استمرار غلق سوق التجارى لتحقيق المطالب



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أسواق الحميدى تواصل غلق محلاتها



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بعض التجار بجوار السرادق فى انتظار قرارات السيسى



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أحد المحلات التجارية الشهيرة تتضامن مع مطالب التجار



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لافتات تطالب السيسى بالتدخل وأخرى باحتضار بورسعيد



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سيارات الشرطة تتابع الاعتصام بمحيط الشوارع الخلفية