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محلب يفتتح المرحلة التاسعة من حقول المياه العميقة باستثمار1.6مليار دولار

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محلب يفتتح المرحلة التاسعة من حقول المياه العميقة باستثمار1.6مليار دولار محلب يفتتح المرحلة التاسعة من حقول المياه العميقة باستثمار1.6مليار دولار

المهندس إبراهيم محلب

 

وصلت منذ قليل عدد من الطائرات الهليكوبتر إلى شركة رشيد للبترول بمنطقة “إدكو”، التابعة لمحافظة البحيرة، تمهيدا لنقل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى المواقع البحرية لإنتاج البترول والغاز على ساحل البحر المتوسط. ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم، عمليات الإنتاج بالحفارات البحرية “سكاريبو” و”القاهر”، بالإضافة إلى تفقد موقع حقول بترول غرب الدلتا العميقة.

وافتتح  المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير البترول ووزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة، قد افتتح مشروع المرحلة التاسعة من حقول المياه العميقة بغرب الدلتا أمام مدينة إدكو بالبحيرة. ويتكون المشروع من عدد 9 آبار بالمياه العميقة داخل البحر المتوسط أمام سواحل مدينة إدكو وتنتج قرابة 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بالإضافة إلى حوالى 2500 برميل يوميا من المتكثفات وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1,6 مليار دولار.

 

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