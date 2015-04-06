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ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 777 قرص مخدر بقنا

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ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 777 قرص مخدر بقنا ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 777 قرص مخدر بقنا

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 777 قرص مخدر بمركز دشنا.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطاراً بضبط كمية من الأقراص المخدرة بدشنا، و كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث دشنا، بضبط كلا من ” صلاح . ف. ع ” و ” صباح . م. ا ” 44 سنة ربة منزل و” فاتن . ع . ا ” 15 سنه طالبة، وبحوزتهما 78 شريط تامول مخدر بإجمالي 777 قرص، ومبلغ 240 جنية.

وبالمواجهة، أعترفوا بقيامهم بتوصيل الأقراص من محطة قنا الي دشنا، نظير مبلغ 200 جنية من المدعو “عبد الوهاب . م. ع “، لتوصيلها للمتهم الأول.

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