مدير أمن القاهرة يفاجئ خدمات تأمين الكنائس والأكمنة الحدودية بجولة تفقدية

فاجأ اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صباح اليوم الاثنين، الخدمات والأقوال الأمنية والأكمنة الحدودية وخدمات الكنائس بعدد من المناطق بالعاصمة منها (الزمالك، وسط البلد، ميدان التحرير، شبرا، الساحل، روض الفرج، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، مصر الجديدة).

كما قام مدير أمن القاهرة بالمرور على عدد من الأكمنة الحدودية، وذلك فى ضوء ما يمثله تواجد ويقظة مثل هذه الخدمات والارتكازات من أهمية قصوى فى خطة تأمين وحماية العاصمة، وذلك لمنع تسلل أى من العناصر الإجرامية والإرهابية وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام، وقد قام مدير الأمن بالتفتيش على السيارات والأسلحة الخاصة بالأكمنة ومدى جاهزيتها لكل المهام كما قام أيضا بالشد من أزر الضباط والأفراد والمجندين.

وشدد اللواء أسامة بدير على ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية لهم وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص، والتأكد من جاهزية الأسلحة الخاصة بهم وملائمتها لكل المواقف الأمنية بما يحقق التفوق فى التصدى لأى من العناصر الإجرامية أو الإرهابية، وقد نقل مدير الأمن للضباط والأفراد والمجندين تحيات وزير الداخلية وثمن دورهم فى حفظ الأمن بالعاصمة، وطالبهم بالمزيد من الجهد والعطاء.

ومن جانبهم عاهد رجال الشرطة مدير الأمن على التضحية بأرواحهم لتحقيق أمن الوطن والمواطنين وأن كل المحاولات الخسيسة التى يقوم بها خفافيش الظلام لن تزيدهم إلا إصراراً على دحر قوى الإرهاب والظلام.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لتأمين شوارع العاصمة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستنفار كل الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين، ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكل أرجاء المدينة بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط، وتشديد الخدمات الأمنية على الكنائس.