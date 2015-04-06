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الخارجية : نجحنا في إجلاء أكثر من 500 مواطن مصري من اليمن

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الخارجية : نجحنا في إجلاء أكثر من 500 مواطن مصري من اليمن الخارجية : نجحنا في إجلاء أكثر من 500 مواطن مصري من اليمن

اليمن

 

في إطار مواصلة وزارة الخارجية لجهودها في إجلاء المواطنين المصريين الراغبين في العودة من اليمن إلي أرض الوطن سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن جهود الوزارة قد نجحت في إنهاء إجراءات سفر 145 مواطن مصري إضافي دخلوا الأراضي من الأراضي اليمنية منذ يوم أمس وحتى الآن عبر منفذ طوال البري من خلال البعثة القنصلية الموجودة في المنفذ والتابعة للقنصلية المصرية العامة في جدة، ليتجاوز بذلك إجمالي من تم إجلائه من اليمن منذ بدء العمليات العسكرية إلي حوالي 525 مواطن مصري.
> أضاف المتحدث أن البعثات المصرية في كل من السعودية وسلطنة عمان وجيبوتي وتلك التي تم الدفع بها علي حدود السعودية وعمان مع اليمن تواصل جهودها لتسهيل إجراءات المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن وتمكينهم من الوصول إلى المطارات المختلفة للعودة إلى ، وانه جارى استقبال المصريين وتسفيرهم تباعاً فور وصولهم إلى المنافذ الحدودية المختلفة.

وأشار المتحدث إلي أن الوزارة تتابع أيضاً التنسيق مع عدد من الدول الصديقة وشركات خاصة عملية الإجلاء الجوي لعدد من المصريين من ميناء صنعاء.

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