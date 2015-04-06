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12 أبريل.. الحكم على رئيس نادى الزمالك لاتهامه بسب ممدوح عباس

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12 أبريل.. الحكم على رئيس نادى الزمالك لاتهامه بسب ممدوح عباس 12 أبريل.. الحكم على رئيس نادى الزمالك لاتهامه بسب ممدوح عباس
حجزت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين، وحضور على السيسى وكيل النيابة وسكرتارية سامى أبو غريب، الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس نادى الزمالك والتى حملت رقم26133 لسنة 2015، بتهمة السب والقذف لجلسة 12 أبريل للنطق بالحكم.

وكان ممدوح عباس أقام دعوى قضائية يتهم فيها رئيس نادى الزملك بسبه وقذفه فى أكثر من مناسبة، داخل وخارج نادى الزمالك بدون أى مناسبة ودون بادرة منه لذلك.

وتضمنت أوراق القضية قيامه بربط اسم ممدوح عباس فى بعض الأحداث والجرائم التى تخص نادى الزمالك خلال الأربع سنوات التى كان فيها رئيسا للنادى، حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة فى السابقة، بإقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة كمال درويش.

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مصر 365

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