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النيابة تحبس متهم بقتل "تاجر" فى باب الشعرية 4 أيام بسبب خلافات بينهما

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النيابة تحبس متهم بقتل "تاجر" فى باب الشعرية 4 أيام بسبب خلافات بينهما النيابة تحبس متهم بقتل "تاجر" فى باب الشعرية 4 أيام بسبب خلافات بينهما
أمر محمد بكرى مدير نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات، بحبس المتهم بقتل تاجر بمنطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه لمقارنتها بالبصمات المتواجدة على جثة المجنى عليه، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغاً من الأهالى يفيد بالعثور على جثة "ح.م" 55 سنة تاجر، بشارع باب البحر، والمفرج عنه حديثا من السجن فى القضية رقم 347 لسنة 2015 الأزبكية (فعل فاضح)، ومسجاة على ظهرها بصالة الشقة سكنه يرتدى ملابسه كاملة به إصابات عبارة عن جرح ذبحى بالرقبة، وآخر بالخد الأيسر وانتقلت الأجهزة الفنية المعاونة فى حينه.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م" 22 سنة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مللى، و4 طلقات من العيار، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 10200 جنيه، ودفتر إيصالات أمانة عليه آثار دماء، وعقد بيع سيارة بدون بيانات ملابس عليه دماء، وبمواجهته أقر بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365