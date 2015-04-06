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حبس دجال 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمعادى

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حبس دجال 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمعادى حبس دجال 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمعادى
أمر محمد أبو اليزيد وكيل نيابة المعادى بإشراف المستشار أحمد عز رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بممارسة الدجل والنصب على المواطنين للاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة علاجهم من الأمراض، وأنكر المتهم خلال التحقيق معه الاتهامات المنسوبة إليه، فوجهت له النيابة تهمة النصب.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من ربة منزل تدعى "ف.ا" أفادت فيه بتعرضها للنصب على يد دجال، حيث استولى منها على مبلغ 7 آلاف جنيه بحجة علاجها من مرض العقم.

وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "ش.م" 33 سنة عاطل، وبإعداد كمين له تم ضبطه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365