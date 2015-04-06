تأجيل أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا» الإرهابية لـ4 مايو

أرجأت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، التى ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابى، لتخطيطهم لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بمحافظة الغربية، لـ4 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وحسن عيسى، وكان دفاع المتهمين حضروا صباح اليوم، وانتظروا بقاعة المحكمة حتى صدر القرار من غرفة المداولة، دون صعود هيئة المحكمة لمنصة القاعة.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية، وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم: مدرسون أزهريون وطلبة، وموظفون، وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.