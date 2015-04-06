مصرع مواطن وإصابة شقيقه فى حادث تصادم دراجة نارية فى شجرة بالغربية

لقى عامل مصرعه، صباح اليوم الاثنين، وأصيب شقيقه فى حادث تصادم دراجة نارية كانا يستقلاها، بإحدى الأشجار على جانب طريق قرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا.

كان العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوى بوصول مصطفى عمارة (24 سنة – عامل) مقيم قرية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات مصاب بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ووفاته فى الحال.

تم الانتقال لمكان البلاغ وبسؤال شقيق المتوفى أكد حال استقلاله دراجة نارية قيادة شقيقه وسيرهما بطريق قرية برما، اختلت عجلة القيادة بيد شقيقه واصطدمت الدراجة بإحدى الأشجار على جانب الطريق مما أدى لوفاة شقيقه وإصابته.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر رقم 10678 جنح مركز طنطا.