اليوم.. نظر تجديد حبس محمود شعبان وآخرين لاتهامهم بالتحريض على العنف

تنظر اليوم الاثنين نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 35 متهمًا من المنتمين إلى الجبهة السلفية، من بينهم الشيخ "محمود شعبان"، صاحب عبارة "هاتولى راجل"، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف وإرهاب فى مظاهرات 28 نوفمبر الماضى.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية عددا من أعضاء الجبهة السلفية فى محافظة القاهرة والشرقية والمنصورة وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى.

كما واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية، بقيام المتهمين بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية خلال أحداث 28 نوفمبر ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعى، والتحريض على النزول يوم 28 نوفمبر وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.