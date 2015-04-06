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"سانا":الجيش السورى يقضى على مجموعة من مسلحى جبهة النصرة بريف درعا(تحديث)

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"سانا":الجيش السورى يقضى على مجموعة من مسلحى جبهة النصرة بريف درعا(تحديث) "سانا":الجيش السورى يقضى على مجموعة من مسلحى جبهة النصرة بريف درعا(تحديث)
نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية اليوم الإثنين، عدة هجمات ضد مسلحى "جبهة النصرة" بمناطق سملين وزمرين والغارية الغربية وتل الحارة بريف درعا، أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد منهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكرى قوله "إن وحدة أخرى من الجيش دمرت عدداً من آليات مسلحي"جبهة النصرة" بما فيها آليات عن ميدان قرية نبع الصخر بريف القنيطرة".


>قالت وسائل إعلام سورية موالية و معارضة، اليوم الاثنين، إن جبهة النصرة المتشددة اختطفت نحو 300 من الأكراد بينهم أطفال فى منطقة الدانة بريف ادلب شمال سورية، و بث نشطاء معلومات حول عملية الاختطاف التى لم تتضح معالمها و التفاصيل عنها حتى الان .
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