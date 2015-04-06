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الجيش الفرنسى يحرر رهينة هولنديا محتجزا لدى القاعدة فى المغرب

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الجيش الفرنسى يحرر رهينة هولنديا محتجزا لدى القاعدة فى المغرب الجيش الفرنسى يحرر رهينة هولنديا محتجزا لدى القاعدة فى المغرب
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن جنودا فى القوات الخاصة الفرنسية حرروا هولنديا كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب منذ 2011 فى عملية فى أقصى شمال مالى.

وقال بيان أن "الرهينة الهولندى سياك ريكه الذى خطف فى 25 نوفمبر 2011" تم تحريره فى "عمل عسكرى قادته القوات الخاصة فى الجيش الفرنسي"، موضحا أن "هذه العملية القتالية سمحت باسر عدد من الأفراد".
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