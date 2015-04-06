الجيش الفرنسى يحرر رهينة هولنديا محتجزا لدى القاعدة فى المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن جنودا فى القوات الخاصة الفرنسية حرروا هولنديا كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب منذ 2011 فى عملية فى أقصى شمال مالى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال بيان أن "الرهينة الهولندى سياك ريكه الذى خطف فى 25 نوفمبر 2011" تم تحريره فى "عمل عسكرى قادته القوات الخاصة فى الجيش الفرنسي"، موضحا أن "هذه العملية القتالية سمحت باسر عدد من الأفراد".
وقال بيان أن "الرهينة الهولندى سياك ريكه الذى خطف فى 25 نوفمبر 2011" تم تحريره فى "عمل عسكرى قادته القوات الخاصة فى الجيش الفرنسي"، موضحا أن "هذه العملية القتالية سمحت باسر عدد من الأفراد".
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