بدء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالقضية الفلسطينية بالجامعة العربية

بدأ منذ قليل فى مقر الجامعة العربية أول اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالقضية الفلسطينية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ العربية، والمشكلة من " مصر والأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية".

وشارك فى الاجتماع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ووزير الخارجية الأردنى ناصر جوده، ووزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، ومثل المغرب فى الاجتماع ناصر بوريطه وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى المغربى، بالإضافة إلى الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.

يذكر أن اللجنة الوزارية أقرتها القمة العربية التى عقدت بشرم الشيخ الأسبوع الماضى، ومكلفة بتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقد شهدت الجلسات المغلقة للقمة العربية مباحثات للرئيس الفلسطينى محمود عباس مع القادة العرب حول تشكيل هذه اللجنة الوزارية لتكون مهمتها البحث مع جميع الأطراف الإقليمية لتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، ويأخذ فى عين الاعتبار كل مكونات القانون الدولى، ويشمل دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمة لها، وتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة مصر "رئيس القمة الحالية"، وعضوية الأردن "العضو العربى فى مجلس الأمن" والمغرب "الرئيس القادم للقمة العربية"، بالإضافة إلى دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية.