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ولى ولى العهد السعودى يستعرض العمليات الجوية لـ "عاصفة الحزم"

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ولى ولى العهد السعودى يستعرض العمليات الجوية لـ "عاصفة الحزم" ولى ولى العهد السعودى يستعرض العمليات الجوية لـ "عاصفة الحزم"
استعرض الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى العمليات الجوية المخطط لها فى إطار عملية "عاصفة الحزم" التى يقوم بها تحالف عربى بقيادة المملكة العربية ونوعيتها حسب الأهداف المحددة والتحضيرات المعدة لها.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية خلال زيارته الليلة الماضية ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قاعدة الملك خالد الجوية فى خميس مشيط حيث التقيا - قبيل انطلاق طائرات عاصفة الحزم - مع قادة القوات المشاركة من دول التحالف, والطيارين المشاركين فى العمليات الجوية.

و من ناحية أخرى عادت إلى صنعاء اليوم المجموعة الثانية من الركاب اليمنيين العالقين في الخارج وعددهم 73 راكبا على متن ثلاث رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية والتي تقوم إجلاء رعاياها الموجودين في اليمن.

كما وصلت مطار صنعاء خمس طائرات تابعة لخطوط الجوية الروسية والصليب الأحمر والطير الأزرق وذلك بهدف إجلاء الرعايا الأجانب من اليمن .

وصرح خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي بأن رحلات شركات الطيران لمطار صنعاء ستستمر لإجلاء الرعايا الأجانب الموجودين في اليمن ، موضحا أن عدد اليمنيين العالقين في الخارج يصل لأكثر من خمسة الأف شخص .

يذكر أن مطار صنعاء استقبل أمس المجموعة الأولى من الركاب اليمنيين العالقين في الخارج .

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مصر 365

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