الشاعرة اللبنانية بنت الأرز في مكتبة الإسكندرية

قامت الشاعرة اللبنانية “بنت الأرز” مساء السبت 4 إبريل برفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مسرح المكتبة، مؤكدة على دعمها للشعب المصري وفخرها بوجودها ضمن فاعليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الحادية عشر، متمنية لمصر ولبنان وكافة أقطار الوطن العربي السلام، كما كرمت الشاعر المصري محمود المغربي ومنحته العضوية الفخرية من صالون الأرز اللبناني.

وبدأت فرقة ليالي الشرق البورسعيديه بقيادة محمد حافظ بالنشيد الوطني لمصر ولبنان، ثم عزف أغاني مصرية ولبنانية متنوعة مثل”ليلة حب لأم كلثوم، بحبك يا لبنان، أحلف بسماها وبترابها ولأكتب علي أوراق الشجر لفريد الأطرش”.

كما القي الشاعر اللبناني أيمن دحسون والملقب “بشاعر الجبل الأشم”قصيدة أنا لست إرهابياً و التي كتبها في رحلة قدومه إلي مصر وقصائد أخري غزلية.