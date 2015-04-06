الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في ندوة بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية أمس، في إطار الفعاليات الثقافية لمعرضها الدولي للكتاب، ندوة بعنوان “نحو مجتمع أفضل .. البيانات والمعلومات متاحة للجميع”، والتي أقيمت بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تحدث فيها كل من اللواء طارق محمود سعد الله، ومجموعة من الأخصائيين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهم: ابتسام حلبي، دعاء عيد أحمد، عبد الله عنتر، رباب هشام، ونورهان نور.

وتحدث اللواء طارق محمود سعد الله عن دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأهمية الإحصاء، مبينًا أنه لا يوجد مجتمع لا يقوم على الأعمال الإحصائية. وأوضح أن المجتمعات المدنية بدأت حصر السكان لأغراض مختلفة منذ أيام الفراعنة. وأكد أن كلمة “إحصاء” ذكرت في القرآن 11 مرة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب إحصاء عدد الذين دخلوا في الإسلام.

وأشار إلى أن الإحصاء يفيد المخطط من خلال الأرقام المقدمة كأرقام التعداد السكاني. وأكد أن كل الأبحاث التي تخرج من الجهاز يستخدمها العاملين بوزارة التخطيط في تخطيط الفترات المقبلة وفقًا للمعطيات المقدمة.

وفي كلمتها، قالت دعاء عيد أحمد إن الجهاز يقوم بإصدار عدد كبير من النشرات الإحصائية التي تتسم بالدورية (شهرية، ربع سنوية، سنوية). وأوضحت أنه من أهم تلك النشرات: الكتاب الإحصائي السنوي، النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، النشرة الشهرية لمتوسط أسعار مواد البناء، النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المنتجين، النشرة الشهرية للسياحة، النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة، النشرة السنوية للإنتاج الصناعي، النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن الإحصاءات السابقة تنقسم إلى نوعين؛ وهما: الإحصاءات الاجتماعية الديموغرافية، والإحصاءات الاقتصادية. وأكدت أن تلك الإحصاءات تقدم مجموعة من المؤشرات الهامة التي تفيد المخططين؛ ومنها: مؤشرات ديموغرافية واجتماعية كنسبة الأمية والبطالة ونسبة الفقر في المجتمع، بالإضافة إلى بحث الدخل والإنفاق، بحث القوى العاملة، بحث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (والتي يتم من خلالها قياس مؤشر التضخم)، وبحث مدى الوعي التكنولوجي لدى الأفراد.

ومن جانبها، عرضت نورهان نور عدد من الإحصاءات لفترة أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015. وقالت إن نسبة التضخم بلغت 10.7% في فبراير 2015 وارتفت بنسبة 2.1% في مارس 2015 بسبب ارتفاع أسعار السجائر والبوتاجاز. وأضافت أن نسبة المتعطلين عن العمل بلغت 2.8% في آخر ربع في 2014، بينما انخفضت نسبة البطالة من 13.1% إلى 12.9%. ولفتت إلى ارتفاع مستخدمي الانترنت بنسبة 24.5%.وقالت إن انتاج الغاز الطبيعي بلغ 3 مليون طن في يناير 2015، وبلغت الصادرات من التجارة الداخلية 16.32 مليار جنيه بينما بلغت الواردات 38.20 مليار.