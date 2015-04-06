تأجيل أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ”خلية طنطا الداعشية” لـ 4 مايو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بقضية “خلية طنطا الجهادية” التي ترتبط بتنظيم “داعش”، وذلك فى ضوء اتهامهم بتشكيل خلية ارهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، الى جلسة 4 مايو المقبل، لتعذر حضور المتهمين الى مقر المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين “سامى زين الدين وحسن عيسى”.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ان المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف احكام القانون، بهدف الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.