سمير صفير: نجوى كرم تنشّز وأحلام بالوعة الخليج

أطل الملحن اللبناني سمير صفير للمرة الثانية على برنامج "المتهم" مع الزميلين رجا نصر الدين ورودولف هلال بعد أن سبق وحل ضيفاً على البرنامج في حلقة أثارت جدلاً كبيراً وحققت نسبة مشاهدة عالية وجدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب مواقف وآراء صفير الجريئة والصريحة والنارية، رغم أنه يعتبر نفسه لا يثير الجدل، بل يقول الحقيقة، مؤكداً أنه إذا أخطأ يصحح فوراً، ويتأقلم مع الواقع.

فبداية الحديث كانت عن ضرورة توحيد نقابات الفنانين، لأنه "عيب أن يكون الفنانون والمثقفون مشرذمين، لازم نتوحد كرمال صوتنا يوصل".

وعن وصول الفنان مروان خوري إلى مركز نقيب الموسيقيين، قال صفير إنه أصبح يوجد الكثير من مراكز النقابيين في عالم الفن، ويجب توحيد هذه المراكز.

سمير صفير: الصحافة هي التي تهنينا ولست أنا من أهين الصحافة

وعن تهمة إهانته الصحافة اللبنانية، قال صفير "الصحافيين اللي بينحطوا على الراس عددهم بعدد أصابع اليد الواحد" معتبراً أنه ثمة مشكلة كبيرة في الصحافة وهم الذين يهينون الفنانين بكتاباتهم، وقال إنه محارب إعلامياً، مضيفاً "الصحافة الفنية "بطقطق من الضحك" لأنها الصحافة تتحدث عن ثياب الفنانة وتضاريسها، لأن الصحافي أصلاً ليس لديه ما يكتب عن بعض الفنانات فيكتب عن تضاريسهن، واصفاً الصحافة بأنها طاحونة تطحن بشر، وقال "أنا أتأسف على هذا الصحافة".

سمير صفير: روتانا ما بتجيب إلا الفشل

وبخصوص رأيه بشركة روتانا اعتبر صفير أن الشركة "ما بتجيب إلا الفشل"، وأن الفنانيين اللبنانيين الجيدين ليسوا معها، وقال إنه لا يتم تسليط الضوء على الفنانين اللبنانيين في المهرجانات، وكل فنان لم يوقّع عقداً مع روتانا لا يتم التسويق له في المهرجانات التي تنظمها.

وأشار صفير أن الأمير وليد بن طلال يعلم أن شركته فاشلة، والسبب أنه لا يوجد شخص مناسب في المكان المناسب في هيكلية الشركة، وتابع "قلت مراراً لسالم الهندي أنه ثمة مشاكل في الشركة وكان يقول لي سنحاول التصحيح".

سمير صفير: أحلام إنسانة مريضة ومهووسة

وعن الصور التي ركبتها أحلام لسمير صفير، رداً على كلامه في الحلقة السابقة من برنامج "المتهم"، رد صفير أنه يبدو أجمل منها في الصور التي ركبتها له على الرغم من أنه رجل، وأنه يبدو أنّ لديه أنوثة أكثر منها، وقال سمير إن مدرسة الثياب الفخمة والمجوهرات هي التي دمرت الفكر، واصفاً هذه المدرسة بمدرسة "الفوفاش"، وقال إن أحلام إنسانة مريضة ومهووسة، وإنها ستبقى مهووسة حتى إشعارٍ آخر، واعتبر أنها شخص تافه.

وفي سؤال عن سبب عدم رفعه دعوى قضائية بسبب الصور التي نشرتها له، أجاب سمير "أنا لا أسمح للقاضي اللبناني أن يتعاطى مع هذه الأشكال"، واصفاً أحلام "ببالوعة" الخليج. وطلب تغيير الحديث عنها.

وعن خلافه مع قناة الـ"mtv"، أجاب أنه لا يحب هذه القناة ولا هي تحبه، بسبب وجود بعض الموظفين فيها الذين يقفون طرفاً مع بعض الفنانين الذين اختلف هو معهم، مشيراً إلى أنه على علاقة جيدة مع آل المر، وأكد أن منى أبو حمزة دعته إلى برنامجها لكنه رفض الحضور بسبب كرهه للشاشة وليس لمنى، وتحدث عن محبته وعاطفته لشاشة الـLBCI.

وعما إذا كانت الإعلامية ريما نجيم هي سبب خلافه مع الـmtv، اعتبر صفير أن ريما من الأسماء التي ترخص الحلقة إذا ذكر اسمها فيها، وسخر من دخولها في "غينيس بوك" بعد قيامها بأطول بث مباشر عبر الإذاعة.

وعن شاشة الـ"mbc" قال إنها شاشة قوية ومحترمة.

سمير صفير: نجوى كرم بتنشّز وبتتفلسف

وبالحديث عن الفنانة نجوى كرم، أوضح صفير أنها تنشّز في بعض الأماكن، وتغني "Play Back"، مؤكداً أنه حضر فيديو لها لإحدى حفلاتها في أمريكا، وكانت تنشّز، وأضاف صفير أنه حزين على نجوى، مشيراً إلى أن كلامه عنها قوبل بالهجوم لأنه محق، ودعاها لأن تقوم بما يجب فعله بخصوص الأخطاء التي تقع بها.

وعن أغنيتها الأخيرة "كلمة حق"، وبالتحديد ورود فيها كلمة "ينقبروا"، أكد صفير إلى أن كاتب الأغنية نزار فرنسيس قد تم التأثير عليه لأنه يصيغ كلماته بدقة، مشيراً إلى أن نجوى هي التي أثّرت عليه بقوله إنها "تفتي" كثيراً و"تتفلسف"، معتبراً أنه أحياناً لا يستطيع الشخص أن يفهم ما تقوله، داعياً إياها إلى أن تنزل على الأرض ويكون كلامها فيه بساطة بعيداً عن الفلسفة، وقال لها "مش مطلوب منك أن تكوني أينشتاين عصرك".

وعن الخلاف بين نجوى كرم وسميرة توفيق، أكد صفير أن الأغنية ليست ملك الفنان الذي غنّاها بل ملك "والدي" الأغنية وهما الكاتب والملحن، ولا يجوز أن تقول سميرة توفيق إنه لا يحق لأحد أن يغني أغانيها من دون إذنها.

وانتقد الملحن أغنية "إيه نعم" للفنان ناجي الأسطا بشدة، باعتبار أنه لا يجوز أن يقول لأمه "عم حبها" لأن الطفل يحب أمه عندما يكون جنيناً، كما قال إن ناجي يغني للأم وفي نفس الوقت يقول لزوجته التي هي أماً أيضاً بأنه مستعد "ليمحيها من الدني" في نفس الأغنية، ودعا صفير الفنانين لقراءة كلمات الأغاني جيداً قبل تأديتها.

سمير صفير: طارق أبوجودة بسيط و"شوفار تراكتور"

أما بالرد على كلام الملحن طارق أبوجودة، قال صفير إن طارق بسيط ولا يعرف كيف يركّب الجمل، واعتبر أنه قال كلام أذاه هو، وأشار سمير إلى أنه علم ما هي وظيفة طارق في الحياة ووصفع بنه "شوفار تراكتور"، لأنه دخل إلى الحلقة المتهم بالجرافة.

سمير صفير عن فضل شاكر: التوبة مفتوحة للجميع لكن بشروط

وعن فضل شاكر قال صفير: "التوبة مفتوحة للجميع لكن بشروط، لا يكفي أن يزيل اللحية وينقض ما قاله، يجب أن يتعاون مع الدولة لمعرفة الحقيقة وإعطاء معلومات عن الفار أحمد الأسير لتخفف عقوبته". وعن عرض روتانا لفضل بأنها ستنتج له ألبوم إذا عاد إلى الساحة الفنية، أجاب صفير "أن روتانا أهملت فضل شاكر عندما كان يتعامل معها قبل المشاكل وهو "قِرف منها" ولكن على ما يبدو تريد روتانا أن تقوم بسبق صحفي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي