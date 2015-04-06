زينة غاضبة وخلافات بين المؤلف والمخرج في "زواج بالإكراه"

بعد تسريب قصة مسلسل "زواج بالاكراه" الذي تقوم ببطولة الممثلة زينة كاملة في إحدى الصحف اليومية في مصر، أعربت أسرة العمل عن غضبها وتحدثت مع المخرجة إيمان حداد في إمكانية عمل بعض التغييرات في الأحداث، إلا أن المخرجة أخبرتها أن الأمر سيكون صعباً للغاية لأن جزءاً كبيراً من العمل تم تصويره والانتهاء منه ولم يتبق على شهر رمضان سوى فترة طويلة.

واتهمت مخرجة العمل إيمان حداد المؤلف أكرم مصطفى أنه هو وراء تسريب قصة العمل، وهو ما نفاه أكرم الذي غضب من هذا الاتهام.

ولا تزال حتى الآن الأجواء متوترة في المسلسل الذي تقدم زينة من خلاله شخصية فتاة مصابة بالايدز.