أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زينة غاضبة وخلافات بين المؤلف والمخرج في "زواج بالإكراه"

Google+ Print
زينة غاضبة وخلافات بين المؤلف والمخرج في "زواج بالإكراه" زينة غاضبة وخلافات بين المؤلف والمخرج في "زواج بالإكراه"

الإثنين 06-04-2015 14:01

بعد تسريب قصة مسلسل "زواج بالاكراه" الذي تقوم ببطولة الممثلة زينة كاملة في إحدى الصحف اليومية في ، أعربت أسرة العمل عن غضبها وتحدثت مع المخرجة إيمان حداد في إمكانية عمل بعض التغييرات في الأحداث، إلا أن المخرجة أخبرتها أن الأمر سيكون صعباً للغاية لأن جزءاً كبيراً من العمل تم تصويره والانتهاء منه ولم يتبق على شهر رمضان سوى فترة طويلة.
واتهمت مخرجة العمل إيمان حداد المؤلف أكرم مصطفى أنه هو وراء تسريب قصة العمل، وهو ما نفاه أكرم الذي غضب من هذا الاتهام.
ولا تزال حتى الآن الأجواء متوترة في المسلسل الذي تقدم زينة من خلاله شخصية فتاة مصابة بالايدز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار