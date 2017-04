بالفيديو: كيم كردشيان تبكي بعد قرار استئصال رحمها

يبدو أن أمل نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بالإنجاب مجدداً بدأ ينحسر شيئاً فشيئاً، إذ بدت النجمة خلال تصويرها برنامج " Keeping Up with the Kardashians" حزينة جداً ومنهارة بعد أن أكد لها الطبيب أنّها عرضة لاستئصال رحمها إذا أنجبت مرة أخرى.

وظهرت Kim باكية، وهي تتكلم مع زوجها Kanye West، وتخبره بما قاله لها الطبيب، وقالت: "طبيب الخصوبة أخبرني بأنّ الطفل القادم سيكون الأخير، لأنّ هناك مشكلة في المشيمة تؤثر في الرحم. وقال لي عندما تضعين طفلاً آخر، سنجهّز فريقاً من الأطباء لاستئصال الرحم فوراً، لتفادي النزيف أكثر من اللازم".

وظهر فيديو آخر للنجمة البالغة من العمر 34 عاماً تقول فيه بندم: "عندما كنت حاملاً بـNorth، كنت أقول للجميع إنه لا يوجد أيّ مبلغ من المال يمكن أن يدفعني إلى خوض تلك التجربة مرة أخرى، والآن لا يوجد شيء على هذه الأرض أريده أكثر من أن أكون حاملاً مرة أخرى".

يُذكر أنّ الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية يؤكد أنّ Kim Kardashian تختلق فكرة صعوبة حملها مجدداً، لأنها لا تريد إفساد جسدها مجدداً، إلا أنها وزوجها النجم Kanye West عانيا صعوبات كثيرة قبل أن يُرزقا بطفلتهما North ، وهما حالياً يحاولان أن يُنجبا طفلاً ثانياً، بحسب تصريحاتهما.