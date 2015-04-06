مادونا تكسر قواعد إنستغرام.. وتنتقد "نفاق وسائل التواصل الاجتماعي"

تحدّت النجمة العالمية Madonna موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، عبر نشر صورة لها وهي عارية، في وقت شنّ الموقع كغيره من المواقع الشهيرة كـ"فيس بوك" وتويتر حرباً شديدة ضد المحتوى الإباحيّ.

وكان إنستغرام قد فرض معايير جديدة، على رأسها حظر نشر وتداول المشاركات التي تحتوي على عنف، أو عري كامل أو جزئي، أو صور إباحية أو موحية جنسياً.

Madonna البالغة من العمر 56 عاماً، والتي لا ترفض الزواج مجدداً، انتقدت ما وصفته بـ"نفاق وسائل التواصل الاجتماعي"، في إطار حملة شنّت ضد قواعد الحظر الجديدة، وشكّلت مجموعة من المشاهير المحرك الرئيسي لها، على رأسهم الممثلة الشابة Scott Willis ابنة النجم Bruce Willis التي أغلق موقع إنستغرام صفحتها الخاصة بسبب نشرها صوراً غير لائقة.

في المقابل، سبق لمسؤولي موقع إنستغرام أن علقوا على تلك الانتقادات بالقول إن قواعد استخدام التطبيق التي وضعتها الشركة، في ما يخصّ التعري عادلة، موضحين أنها وضعت لتضمن جعل الشبكة الاجتماعية منبراً آمناً للمراهقين والبالغين.

يُذكر أنّ الكثير من النجوم العالميين خسروا عدداً كبيراً من المتابعين المزيّفين، بعد إعلان إدارة الموقع عمليّة تطهير واسعة للحسابات المزيّفة وغير الفعّالة.

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