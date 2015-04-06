بعد تعرّضه للضرب على المسرح حسين الديك يوقف حفله في برلين

تعرَض الفنّان السّوري حسين الديك للاعتداء أثناء غنائه في أحد مطاعم برلين، حيث قام أحد الحاضرين بضربه بعد أن تمكّن من مغافلة رجال الأمن والصّعود إلى المسرح حيث كان الديك يغنّي.

الفنّان أوقف حفله ونزل عن المسرح، ورفض استئناف الحفل رغم القبض على المعتدي الذي لم يعرف ما إذا كانت أسبابه في الاعتداء على الفنّان سياسيّة أم مجرّد أسباب شخصيّة.

وكانت زيارة الديك إلى برلين قد سبقتها حملة منظّمة ضدّ الفنّان، حيث دعا معارضون سوريون إلى تنظيم اعتصام أمام الصّالة التي سيغنّي فيها، ويبدو أن الديك لم يعبء بالاعتصام فقام بتوجيه تحيّة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وغنّى له أغنية قبل أن يتحوّل الحفل إلى ساحة عراك.

يذكر أن شقيقه علي الديك قد تعرّض لموقف مشابه قبل أكثر من عام في مدينة ملبورن الأستراليّة.