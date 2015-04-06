كيف تحايلت هازال كايا على قصر قامتها أمام الأمير بايزيد؟

حقق المسلسل الجديد "مارال" للممثلة التركية الشابة هازال كايا الشهيرة بـ"فريحة"، نسبة مشاهدة عالية، خصوصاً بعد أن شاركها البطولة الممثل أراس بلوت أنيملي الشهير بـ"الأمير بايزيد" في الموسم الرابع من "حريم السلطان"، حيث أحبهما المشاهدون الأتراك كثنائي.

وبعد هذا النجاح، تتلقى هازال وشريكها أراس الكثير من طلبات اللقاءات الصحافية، حيث تهتم الصحافة التركية لمتابعتهما ومقابلتهما، علماً أنه لحد الأن لم يعرض إلا حلقتين من المسلسل.

واضطرت هازال إلى انتعال حذاء بكعب عال خلال تصوير العمل، لأن أراس أنيملي أطول منها بكثير، ولكن ما إن شعرت بآلام شديد في قدميها، حتى استعانت بقطعة خشبية وقفت عليها، لتستكمل التصوير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني هازال من قصر قامتها، إذ قامت الممثلة بنشر صورة على حسابها الشخصي في "الإنستغرام"، تظهر فيها وهي تقف على طاولة خشبية أمام شاتاي أولوسوي الأطول منها بكثير، لتزيد من طول قامتها القصيرة البالغة متر و58 سم، وأرفقت الصورة بتعليق: "لا للكعب العالي، ولا للألم والبكاء".

وبعد نشر هذه الصورة، وصفها معجبوها على مواقع التواصل الإجتماعي بالجريئة.

وتدور أحداث مسلسلها الجديد "مارال" حول فتاة جميلة فقيرة تعمل بائعة في أحد المحال التجارية وتحلم بالرفاهية والثراء والإرتباط بشاب وسيم وثري، فهل ستحقق أحلامها أم ستصطدم بمفاجآت غير متوقعة؟