ريع «عطايا» لبناء مستشفى أمومة وطفولة في أربيل

أكدت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر سمو الشيخة شمسة بنت حمدان أن معرض «عطايا» الذي ينظم في دورته الرابعة خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو المقبل بأبوظبي سيخصص ريعه هذا العام لبناء مستشفى لرعاية الأمومة والطفولة بمحافظة أربيل في العراق.

وقالت سموها في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر خلال المؤتمر الصحفي أمس: إن مبادرة عطايا تستهدف نسج شراكات هادفة وبناءة مع الأفراد والمؤسسات والشركات لتعزيز مجالات الاستجابة لصالح القضايا الإنسانية العاجلة والملحة والعمل على تحسين حياة الإنسان وتحقيق حلمه في العيش الكريم ولفت الانتباه لتداعيات الكوارث والأزمات وأثرها على حياة البسطاء من حولنا.

وأشارت سموها إلى أن معرض عطايا يسعى لتحقيق مبدأ الاستمرارية والاستدامة والعطاء والعمل الإنساني ويتضح ذلك جلياً من خلال المحاور التي تناولتها الدورات الثلاث السابقة للمعرض والتي حشدت الدعم ووفرت رعاية أكبر لشرائح مهمة شملت الأطفال ومرضى السرطان والمصابين باضطراب التوحد إضافة إلى الغارمين وفي هذه الدورة سيتم توجيه ريع المعرض لإنشاء مستشفى الأمومة والطفولة في أربيل بكردستان العراق وهذا يجسد على أرض الواقع شمولية مبادرة عطايا والحرص على توسيع مظلة المستفيدين من فعاليته داخل الدولة وخارجها.

وأضافت سموها: لا يخفى عليكم مجريات الأحداث في العراق وسوريا وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية على الساحة العراقية التي تواجه أزمة إنسانية مزدوجة نتيجة ازدياد عدد النازحين العراقيين واللاجئين السوريين بإقليم كردستان العراق حيث يواجه الملايين ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة في ظل شح كبير في الخدمات الضرورية خاصة الرعاية الطبية.

لذلك تضطلع دولة الإمارات بدور حيوي في تخفيف المعاناة على الساحة العراقية وتقوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بجهود كبيرة في مجال العمليات الإغاثية والبرامج الإيوائية وتحسين الخدمات داخل المخيمات المنتشرة في أقليم كردستان لذلك رأت اللجنة العليا للمعرض تعزيز هذه الجهود من خلال إنشاء مستشفى متكامل يهتم بتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وتحسين الصحة الإنجابية والعناية بحديثي الولادة والحد من مضاعفات ما بعد الولادة وحماية الطفولة من مهددات الأمراض والأوبئة.

تطلعات

وأعربت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان عن تطلعاتها بأن يحقق معرض عطايا أهدافه هذا العام كما حققها في السابق وذلك من خلال تجاوب جميع قطاعات المجتمع مع دورته الرابعة ومساندة الخيرين والمانحين للفعاليات والإقبال على اقتناء المنتجات التي سيوفرها 97 عارضاً من داخل الدولة وخارجها.

ووجهت سموها الشكر للجهات الراعية للمعرض وهي، شركة الاستثمارات البترولية الدولية ايبيك و شركة الظاهرة الزراعية والفوعة للتمور وبنك أبوظبي التجاري.

ورداً على أسئلة الصحفيين كشف الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر بدء الخطوات العملية لإقامة المستشفى الذي سيحدث فرقاً كبيراً ونقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية الموجهة للنازحين واللاجئين في كردستان العراق، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت مرحلة إرساء العقود على الشركات المنفذة، وأعرب عن شكر وتقدير الهيئة لحكومة كردستان العراق التي خصصت قطعة أرض يقام عليها المستشفى في الإقليم.

معرض خيري

ويعتبر عطايا معرضاً خيرياً تنظمه هيئة الهلال الأحمر بمبادرة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان مساعد رئيس الهيئة للشؤون النسائية ورئيس لجنة عطايا حيث يضم المعرض تشكيلة واسعة وفريدة من نوعها من الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات المنزلية من تصميم نخبة من المبدعين والفنانين الحرفيين العرب والمصممين العالميين.

وفي عام 2012 ذهب ريع المعرض إلى مركز سرطان الأطفال في لبنان أما في عام 2013 وجه ريع المعرض لصالح دعم أطفال ومراكز التوحد في الإمارات إضافة إلى تنظيم مجموعة من البرامج التوعوية والترويجية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وفي عام 2014 تم تخصيص ريع المعرض إلى الغارمين من الموقوفين بقضايا مالية أدت إلى خسارة أعمالهم.

ويتميز معرض عطايا في مزجه بين العمل الخيري والتسوق وفق معايير جودة ومواصفات عالية لخلق مفهوم جديد للعطاء وهو أيضا فعالية تضاف إلى الفعاليات المتميزة التي تشهدها العاصمة أبوظبي والتي تجعلها إحدى الوجهات المختارة على الخريطة السياحية.

ويهدف معرض عطايا إلى الترويج لمؤسسات ومشاريع خيرية إضافة إلى التعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الدولة وخارجها والمساهمة في إقامة فعاليات مصاحبة للمعرض بما يخدم الترويج للجهة أو المشروع الخيري وبث روح التعاون والمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع وجمع التبرعات لخدمة المؤسسات والمشاريع الخيرية.