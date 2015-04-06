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كايلي جينر تستوحي إطلالتها من أختها الكبرى

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كايلي جينر تستوحي إطلالتها من أختها الكبرى كايلي جينر تستوحي إطلالتها من أختها الكبرى

الإثنين 06-04-2015 09:37

يلفتنا الشبه الكبير في الستايل والتصرفات الذي يجمع بين كايلي جينر Kylie Jenner وأختها الكبرى كيم كارداشيان Kim Kardashian حتى بدا أن كايلي تستعير الكثير من ملابس أختها الكبرى لتظهر بها في إطلالات مختلفة.

في الفترة الأخيرة ظهرت كايلي جينر بتنسيق عصري Denim on Denim، حيث ظهرت بتنورة دينم قصيرة مع قميص مطابق ربطته بطريقة عصرية على خصرها، ونسقت إطلالتها مع بوت أنيق باللون الأسود، وقد ذكرتنا بإطلالة سابقة لكيم، حيث ارتدت نفس التنسيق بتنورة وقميص متشابهين إلى حد كبير، وأكملت إطلالتها بصندل ناعم بلون محايد.

من الأجمل برأيك بهذا التنسيق؟

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سيدتي