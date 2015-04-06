تصاميم Versace تزين أجمل النجمات على السجادة الحمراء

تعتبر تصاميم Versace الاختيار الأول لأجمل نجمات هوليوود، فمن تريد الظهور بإطلالة مثيرة وأنيقة لتخطف بها الأنظار على السجادة الحمراء تجد ما تطمح له في تصاميم Versace بكل تأكيد، ولنؤكد على ذلك اخترنا أجمل التصاميم التي شوهدت في أضخم الحفلات السينمائية مؤخراً.

تبرع المصممة دوناتيلا فرساتشي في التصاميم الملفتة والقصات الأنثوية التي تظهر منحنيات الجسم بأجمل صورها، ففي حفل الأوسكار لهذا العام سيطرت تصاميم هذه الدار الإيطالية على إطلالات النجمات، ومنهن: سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson بفستانها الأخضر الرائع بتصميمه المميز الذي ضم عقداً براقاً بنفس اللون، وإطلالة جينيفر أنستون Jennifer Aniston التي بدت أنيقة بفستان لحمي بسيط، ولا يمكن أن ننسى إيمي آدامز Amy Adams بفستانها الأرجواني الناعم، كما كانت هذه الدار حاضرة بقوة في العديد من الحفلات الأخرى.

تضم قائمة النجمات المعجبات بتصاميم Versace أبرز الأسماء في هوليوود، وعلى رأس هذه القائمة النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie التي تكرر ظهورها بتصاميم الدار الأنيقة في عدة مناسبات، منها: إطلالتها بفستان فضي بتصميم رزين غاية في الأناقة، وأوما ثيرمان التي تختار أجمل الإطلالات وأنسبها لشكل جسمها، وجيسيكا تشاستين Jessica Chastain التي تبهرنا مرة بعد أخرى باختياراتها الأنيقة، بالإضافة إلى كيت هادسون Kate Hudson التي نعتبرها الأفضل في ارتداء تصاميم Versace على السجادة الحمراء.