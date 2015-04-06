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السعودي محمد آشي يبهرنا من جديد بمجموعة The Grey Garden

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السعودي محمد آشي يبهرنا من جديد بمجموعة The Grey Garden السعودي محمد آشي يبهرنا من جديد بمجموعة The Grey Garden

الإثنين 30-03-2015 14:00

لمع في الفترة الأخيرة اسم مصمم الكوتور السعودي محمد آشي بعد أن وقع أجمل الإطلالات لعدد من نجمات هوليوود، وقد أطلق المصمم المبدع مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2015 تحت عنوان The Grey Garden، ونجح من جديد في إبهارنا بمجموعة ملكية تخطف الأنفاس.

نستطيع أن نتنبأ بألوان الفساتين المعروضة في هذه المجموعة من خلال عنوانها، إذ استخدم المصمم الألوان الحيادية الجذابة، مثل: الأبيض، والبيج، ودرجات الرمادي، كما اعتمد التصاميم الملكية المبهرة والقصات الأنيقة ليظهر لمساته الأنيقة وستايله الإبداعي في التصميم، وأظهر المستوى العالي من الحرفية التي يتمتع بها في العديد من التطريزات الدقيقة التي زينت بعض الفساتين وزادتها أناقة وجمالاً.

نوع المصمم في القطع المعروضة في مجموعة الصيف المقبل، حيث قدم العديد من الخيارات للسيدة الجريئة التي تبحث عن إطلالة متجددة بأسلوب عصري وقصات فريدة، وقدم كذلك الفساتين الكلاسيكية الأنيقة التي تحول من ترتديها إلى أميرة من أميرات العصور الوسطى وتعطيها المظهر الملكي الذي تبحث عنه.

يذكر أن المصمم محمد آشي هو المصمم المفضل للنجمة الهندية الأنيقة سونام كابور، حيث ظهرت متألقة بتصاميمه في عدة مناسبات مضت، فهل سترتدي أحد التصاميم المعروضة في مجموعة The Grey Garden لربيع وصيف 2015؟

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سيدتي