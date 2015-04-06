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أقراط ماسية ببريق يخطف الأنفاس!

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أقراط ماسية ببريق يخطف الأنفاس! أقراط ماسية ببريق يخطف الأنفاس!

الإثنين 06-04-2015 14:35

منذ عدّة مواسم والأقراط هي إحدى أهمّ قطع الاكسسوار في الموضة، خصوصاً تلك المصنوعة من المجوهرات النفيسة. ويكفي أن تنسّقي زوجين من الحلَق بتصميم مميّز مع فستان السهرة البسيط حتى تحصلي على إطلالة ملكيّة فاخرة. وهذا بسبب المجموعات والتصميمات المُذهلة التي قدّمتها دور المجوهرات من الأقراط النفيسة، حيث أبدعوا في أشكالها وألوانها.
رأينا من الأقراط تلك المستوحاة من الطبيعة على شكل ورود ربيعيّة، مثل أقراط Chaumet من مجموعة Hortensia. وبعضها استوحي من السماء والنجوم، مثل أقراط Chanel من مجموعة Muse. ورأينا أشكالاً بديعة، مثل أجنحة الطيور من AKILLIS من مجموعة CRUELLA، أو تُشبه الشلالات المتدفّقة، مثل أقراط Van Cleef & Arpels من مجموعة Pau d’Ane، وأقراط Chaumet من مجموعة Parure.
بعض دور المجوهرات استوحت تصاميمها من الأشكال الهندسية والزخرفات، مثل الأقراط التي رأيناها لدىLouis Vuitton في مجموعة Acte V، ولدى Chanel في مجموعة Café Society.
في المقابل، البعض عاد إلى رموز الدار الخاصّة بها كـ Versace في مجموعة Atelier. وقد لاحظنا تنوعاً كبيراً في الأحجار الكريمة مثل الياقوت، والزمرد، والعقيق، والفيروز، وطبعاً الألماس. وقد رُصّعت على الذهب الأبيض أو الأصفر أو الوردي.
اخترنا اليوم مجموعة من أجمل الأقراط الماسية الفخمة التي ستخطف أنفاسك بمجرد النظر إليها، فاستمتعي!

 

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سيدتي