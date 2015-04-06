العثور على جثة فتاة بمياه ترعة النوبارية غرب الإسكندرية(تحديث)

عثر أهالى منطقة النوبارية غرب الإسكندرية على جثة فتاة بمياه ترعة النوبارية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى"، وتم انتشالها، وتبين أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من العمر ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، واتخذت إجراءات النشر عن الجثة.

وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.. وتحديد شخصية المتوفاة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية.. وجارى العرض على النيابة.

>على جانب آخر تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد من ضبط محل لبيع مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام "فاروق.م.أ" 68 سنة مدير المسئول عن محل لبيع مستحضرات تجميل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى مستحضرات التجميل والعدسات الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بدون ترخيص من الجهات الطبية المختصة .

تم استهداف المحل وضبط بداخله عدد 285 عدسة طبية - عدد 443 عبوة مستحضرات تجميل" جيل شعر – طلاء أظافر" جميعها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة .

تم تحرير المحضر جنح المنشية وجارى العرض على النيابة .