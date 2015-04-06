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سقوط تاجر مخدرات بحوزته 11 كيلو حشيش فى الزاوية الحمراء

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سقوط تاجر مخدرات بحوزته 11 كيلو حشيش فى الزاوية الحمراء سقوط تاجر مخدرات بحوزته 11 كيلو حشيش فى الزاوية الحمراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته 11 ونصف كيلو حشيش للاتجار بها بالزاوية الحمراء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها أن "حسام.أ.ع" 35 سنة عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة سكنه مكانا لنشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه لدى تواجده بمسكنه، وبحيازته كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.500 كيلو جرام، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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