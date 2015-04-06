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سقوط عاطل سرق سيارة من قائدها وطلب فدية 5 آلاف جنيه لإعادتها بالأميرية

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سقوط عاطل سرق سيارة من قائدها وطلب فدية 5 آلاف جنيه لإعادتها بالأميرية سقوط عاطل سرق سيارة من قائدها وطلب فدية 5 آلاف جنيه لإعادتها بالأميرية
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطل لسرقته سيارة من مالكها وطلب فدية 5 آلاف جنيه لإعادتها له بالأميرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من "ياسر.ع.ع" 34 سنة سائق، أفاد فيه بأنه لدى سيره بالسيارة رقم 71427 رحلات قليوبية بيضاء اللون استوقفه أحد الأشخاص بحجة توصيله لميدان المطرية، وأثناء ذلك طلب منه التوقف أمام إحدى الصيدليات لشراء دواء وعقب نزول السائق استولى على السيارة وفر هاربًا، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى على هاتف نجل المبلغ ساومه على دفع مبلغ خمسة الاف جنيه نظير إعادة السيارة، واتفق على التقابل بشارع بورسعيد، وبإعداد الأكمنة بمعرفة ضباط مباحث القسم تمكنت من ضبطه وتبين انه يدعى "مصطفى.س.م" 27 سنة عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "ماهر.ع.م" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات، لدى استقلاله السيارة رقم "س ع ر 618" أجرة بدون تراخيص، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3346/2015م جنح منشأة ناصر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها كرها عن مالكها "عمرو.ع.ع" 24 سنة سائق، بالاشتراك مع كلًا من "محمود ملوخية ومحمود خورم" والمقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون ولا يعلم باقى بياناتهم (جارى تحديدهما وضبطهما)، وبعرض المتهم والسيارة على المجنى عليه تعرف عليهما واتهمه والهاربين بسرقته بالإكراه فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365