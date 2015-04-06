سقوط تكفيرى حرض ضد الأمن بسوهاج.. وإخوانى قادم من الخرطوم

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على أحد العناصر التكفيرية بمحافظة سوهاج، لقيامه ببث بيانات تحريضية عبر شبكة التواصل الاجتماعى ضد القوات المسلحة والشرطة ونشر صور له ولمجموعة أخرى من العناصر يتدربون على استخدام الأسلحة بمنطقة جبلية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإخوانية حال عودته إلى البلاد عبر ميناء القاهرة الجوى على متن الخطوط المصرية القادمة من الخرطوم، لكونه (مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4341/2014 إدارى مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية) .