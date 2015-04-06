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تجديد حبس عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر 15 يوما

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تجديد حبس عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر 15 يوما تجديد حبس عاطل متهم بهتك عرض طفلتين فى منشأة ناصر 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل متهم بهتك عرض طفلتين بمنطقة منشأة ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما استدرج شخص يدعى "س.م" 27، عاطل، طفلتين يتراوح عمرهما من 8 :10 سنوات، من جيرانه إلى شقته، بمنطقة منشأة ناصر، فى محاولة منه لاغتصابهما إلا أنهما قامتا بالصياح بصوت مرتفع، فاضطر المتهم إلى الإسراع فى إخراجهما من منزله حتى لا يفتضح أمره، وقاما المجنى عليهما بإبلاغ ما افتعله معهما جارهما لأسرتيهما.

وقامت أسرتا الطفلتين بتحرير محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهم عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، التى تولت التحقيق معه، وأمرت بحبسه عقب إنكاره ارتكاب الواقعة تمامًا كما جددت حبسه15 يومًا.

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مصر 365