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روما تستضيف اجتماعا وزاريا ثلاثيا مع مصر والجزائر حول ليبيا

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روما تستضيف اجتماعا وزاريا ثلاثيا مع مصر والجزائر حول ليبيا روما تستضيف اجتماعا وزاريا ثلاثيا مع مصر والجزائر حول ليبيا
تستضيف العاصمة الإيطالية روما، بعد غد الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا وزاريا يضم وزير الخارجية الإيطالى باولو جبنتيلونى، ونظيره المصرى سامح شكرى، ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية فى الجزائرية عبد القادر مساهل.

وأعلن بيان لوزارة الخارجية الايطالية اليوم، أن الاجتماع الذى سيركز على مستجدات الأزمة الليبية وسبل التصدى للإرهاب فى الشمال الافريقى سوف يعقد بمقر مراسم رئاسة الحكومة الإيطالية " فيلا ماداما".

يذكر أن الحكومة الليبية المؤقتة، قد أعربت عن طريق وزير الخارجية محمد الدايرى، فى أعقاب لقاء فى روما مع جينتيلونى، عن ارتياحه حيال "الاهتمام المتزايد الذى توليه بعض الدول الأوروبية والغربية منها بشأن الدور الذى تقوم به ليبيا فى حربها على الإرهاب"، مشيرا إلى الاجتماع الثلاثى الوزارى المعنى، الذى سيجمع كلا من إيطاليا ومصر والجزائر.

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مصر 365

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