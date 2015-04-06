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العبى رياضة تحمى نفسك من عدة أمراض تصيب النساء

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العبى رياضة تحمى نفسك من عدة أمراض تصيب النساء العبى رياضة تحمى نفسك من عدة أمراض تصيب النساء
فى الحياة اليومية تبذل المرأة الكثير من المجهود وتتعرض لضغوطات، مما يجعلها عرضة للإصابة ببعض الأمراض.

وحول هذا يقول الدكتور محمد عبد الرازق، استشارى أمراض القلب والباطنة، إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية والوراثية وأمراض السمنة، نتيجة لعدم ممارسة الرياضة، حيث ترتفع نسبة التى تعمل على انسداد الشرايين، خاصة الشريان التاجى، كما أن ارتفاع الدهون فى الدم عن المعدل الطبيعى يجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الضغط والسكر وبأمراض القلب، ومن ثم النوبات القلبية، ويزداد ذلك بضغوط الحياة اليومية.

ويشير د.محمد عبد الرازق أن نسبة الاستروجين عند المرأة تعتبر بمثابة العامل الذى يحد من زيادة نسبة تعرض النساء لأمراض القلب فى سن الإنجاب، لتعرضها لتعب الحمل والولادة والنفاس، لافتا إلى أن هرمون الاستروجين يلعب دورا وقائيا بالنسبة للمرأة، فهو يحميها من الإصابة بجلطات القلب ويساعد على نضارة الأوعية الدموية.

ويضيف استشارى أمراض الباطنة والقلب أن كثرة الحمل والإنجاب تعرض عضلة القلب للإجهاد المتكرر، ومن ثم ظهور أعراض هبوط القلب، كما أن الوقوف لفترات طويلة أثناء العمل كالتدريس أو الوقوف أمام الماكينات فى المصانع أو حتى فى المنازل يعرضهن لجلطات الساق والجلطات الرئوية.

- استشارى مخ وأعصاب: ذاكرة المرأة أقوى من الرجل
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