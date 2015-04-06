أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دخان السجائر يهدد جلدك ويصيبك بأمراض مجرى الدم

Google+ Print
دخان السجائر يهدد جلدك ويصيبك بأمراض مجرى الدم دخان السجائر يهدد جلدك ويصيبك بأمراض مجرى الدم
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لتدخين السجائر، نظرًا لتسببها فى الكثير من الأمراض، والتى يزيد عددها على 30 مرضا.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة كاليفورنيا الأمريكية عن أن دخان السجائر يزيد من ضراوة وعنف البكتيريا الضارة والتى تعرف باسم الميرسا "MRSA".

وتعد الميرسا من الميكروبات الشائعة التى قد تسبب أمراضًا جلدية خطيرة أو أمراض فى مجرى الدم أو الالتهاب الرئوى، وأكد الباحثون أن دخان السجائر يزيد من مقاومة بكتيريا الميرسا للمضادات الحيوية، ويزيد من صعوبة المهمة على المضادات الحيوية المستخدمة، حيث تصبح هذه البكتيريا أكثر مقاومة للمركبات الكيميائية القاتلة، وأكثر مقاومة لمضادات البكتيريا، مضيفين أنه كلما ارتفعت كميات الدخان زادت مقاومة هذه البكتيريا.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا بالمجلة الطبية " Infection and Immunity".


>- بالإنفوجرافيك.. 15 فائدة للإقلاع عن التدخين تبدأ من أول 20 دقيقة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365