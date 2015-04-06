دخان السجائر يهدد جلدك ويصيبك بأمراض مجرى الدم

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية لتدخين السجائر، نظرًا لتسببها فى الكثير من الأمراض، والتى يزيد عددها على 30 مرضا.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب جامعة كاليفورنيا الأمريكية عن أن دخان السجائر يزيد من ضراوة وعنف البكتيريا الضارة والتى تعرف باسم الميرسا "MRSA".

وتعد الميرسا من الميكروبات الشائعة التى قد تسبب أمراضًا جلدية خطيرة أو أمراض فى مجرى الدم أو الالتهاب الرئوى، وأكد الباحثون أن دخان السجائر يزيد من مقاومة بكتيريا الميرسا للمضادات الحيوية، ويزيد من صعوبة المهمة على المضادات الحيوية المستخدمة، حيث تصبح هذه البكتيريا أكثر مقاومة للمركبات الكيميائية القاتلة، وأكثر مقاومة لمضادات البكتيريا، مضيفين أنه كلما ارتفعت كميات الدخان زادت مقاومة هذه البكتيريا.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا بالمجلة الطبية " Infection and Immunity".

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