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استنفار أمنى وخبراء مفرقعات لتمشيط شركة رشيد للبترول قبيل زيارة محلب

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استنفار أمنى وخبراء مفرقعات لتمشيط شركة رشيد للبترول قبيل زيارة محلب استنفار أمنى وخبراء مفرقعات لتمشيط شركة رشيد للبترول قبيل زيارة محلب
تشهد شركة رشيد للبترول حالة من الاستنفار الأمنى القصوى بمشاركة خبراء المفرقعات وأحدث سيارات الكشف عن المتفجرات بقيادة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية، والرائد ياسر سلام رئيس قسم المفرقعات لتعقيم أماكن الزيارة وتأمين خط السير، قبيل زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لشركة رشيد للبترول بمحافظة البحيرة.

كما وصل منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إلى شركة رشيد للبترول ليكونا فى استقبال رئيس مجلس الوزراء الذى يزور منطقة رشيد وإدكو لتفقد عدد من المشروعات الجديدة منها موقع لشركة "بريتش بتروليوم" (بى. بى) بمدينة رشيد.

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مصر 365