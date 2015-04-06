16 مليون جنيه لمشروعات تنمية قري غرب الموهوب بالوادي الجديد‎

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد تنفيذ مشروعات لتنمية قري غرب الموهوب بمركز الداخلة باعتمادات مالية 16 مليون جنيه .

وقال صابر عبد الله رئيس قري غرب الموهوب بالداخلة انه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بالوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب تصل تكلفتها لأكثر من ستة عشر مليون جنية حيث تم حفر بئر استعواضي بتكلفة قدرها مليون و500 الف جنية وتبطين مساقى بطول 10 كيلو مترات بتكلفة قدرها مليون و200 ألف جنيه.

وأكد أنه تم ترميم مدرسة المعسكر بتكلفة قدرها خمسمائة وثمانين الف جنيه ، كما يجرى انشاء سور لمدرسة المعسكر بتكلفة مليون وخمسمائة الف جنية ، كما تم تطوير المعهد الديني بتكلفة مليون جنيه ، كما تم انشاء مبنى للإرشاد الزراعي مكون من 3 طوابق بتكلفة قدرها مليون وثلاثمائة وستين الف جنيه بتمويل من وزارة الزراعة.