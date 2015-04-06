اعتصام عمال شركة "غاز مصر" فى طنطا للمطالبة بتثبيت عمال اليومية

نظم عدد من العمال والإداريين والفنيين العاملين بشركة غاز مصر فى الغربية اعتصاما وإضرابا عن العمل، أمام مقر الشركة فى شارع حسن رضوان بحى ثان مدينة طنطا، وأمام مواقع العمل فى طنطا وسبرباى، للمطالبة بتطبيق اللائحة الداخلية للشركة، واحتجاجا على عدم تعديل لائحة الترقيات الأساسية، وتثبيت عمال اليومية.

وأكد العاملون، لـ"اليوم السابع"، أن مطالبهم تتمثل فى ضرورة التحديث الفورى لنظام صرف الأرباح، لا سيما أن الشركة حققت إنتاجا فوق المستهدف بعدد 40 ألف عميل، وتطبيق بنود اللائحة، وتعديل الجدول الزمنى للترقيات، وضم مدة الخدمة الإلزامية "الجيش" لسنين الخدمة، وتطبيق الـ7% للحاصلين على مؤهل فوق متوسط، وعدم تطبيق الضريبة على الحافز، وصرف بدل مخاطر، بسبب تعرض العاملين لمخاطر يومية.

وهدد العمال بالتصعيد وإيقاف الطوارئ والعمل فى جميع المواقع، لحين تحقيق مطالبهم.