أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتصام عمال شركة "غاز مصر" فى طنطا للمطالبة بتثبيت عمال اليومية

Google+ Print
اعتصام عمال شركة "غاز مصر" فى طنطا للمطالبة بتثبيت عمال اليومية اعتصام عمال شركة "غاز مصر" فى طنطا للمطالبة بتثبيت عمال اليومية
نظم عدد من العمال والإداريين والفنيين العاملين بشركة غاز فى الغربية اعتصاما وإضرابا عن العمل، أمام مقر الشركة فى شارع حسن رضوان بحى ثان مدينة طنطا، وأمام مواقع العمل فى طنطا وسبرباى، للمطالبة بتطبيق اللائحة الداخلية للشركة، واحتجاجا على عدم تعديل لائحة الترقيات الأساسية، وتثبيت عمال اليومية.

وأكد العاملون، لـ"اليوم السابع"، أن مطالبهم تتمثل فى ضرورة التحديث الفورى لنظام صرف الأرباح، لا سيما أن الشركة حققت إنتاجا فوق المستهدف بعدد 40 ألف عميل، وتطبيق بنود اللائحة، وتعديل الجدول الزمنى للترقيات، وضم مدة الخدمة الإلزامية "الجيش" لسنين الخدمة، وتطبيق الـ7% للحاصلين على مؤهل فوق متوسط، وعدم تطبيق الضريبة على الحافز، وصرف بدل مخاطر، بسبب تعرض العاملين لمخاطر يومية.

وهدد العمال بالتصعيد وإيقاف الطوارئ والعمل فى جميع المواقع، لحين تحقيق مطالبهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار