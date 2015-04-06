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138.4مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 3 شهور

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138.4مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 3 شهور 138.4مليون دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال 3 شهور
أعلن المهندس يسرى أحمد عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية اليوم، أنه نتيجة لما حققته منتجات الإسماعيلية من الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والتى أصبحت تغزو أسواق العالم، فإن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية والأوروبية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضى 2015، قد بلغت 138.4 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 2131651 طنًا من الفاكهة الطازجة والخضروات والمجمدة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى، وأضاف أنه تم تحقيق زيادة ملحوظة فى حجم الصادرات هذا العام بالمقارنة لحجم الصادرات عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية، خلال شهر مارس الماضى فقط بلغ 36.3 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 398410 أطنان، والتى شملت تصدير منتجات برتقال فول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وبصل أخضر وفاصوليا خضراء وسمسم أبيض وملوخية خضراء وخس أخضر وبورنجا وكراوية جافة وفاصوليا بيضاء وثوم أخضر وبسلة خضراء ولب جوافة مجمدة.

وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى كل من سويسرا ولبنان وإيطاليا والكويت والبحرين والأردن وتونس وروسيا والهند.

وأشار الدكتور فتحى محروس رئيس تسويق الإدارة الزراعية، إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة إلى الدول العربية والأجنبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، قد بلغ 15.5 مليون دولار لكمية قدرها 3985 طنا، أما الفاكهة الطازجة والمجمدة التى تم تصديرها خلال نفس الفترة فقد بلغت قيمتها 72.9 مليون دولار لكمية قدرها 685115 طنا، والمحاصيل الحقلية بقيمة 49.6 مليون دولار لكمية قدرها 1442424 طنا، بينما بلغت قيمة ما تم تصديره من النباتات الطبية والعطرية 355.8 ألف دولار لكمية قدرها 126 طن.

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مصر 365