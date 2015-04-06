القبض على مدرس حاول ترخيص دراجة نارية مسروقة بأوراق مزورة فى سوهاج

تمكنت إدارة مباحث مرور سوهاج من إلقاء القبض على مدرس أثناء تقدمه لإدارة المرور، لترخيص دراجة بخارية تبين أنها مسروقة، ومبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 6741 جنح قسم ثان سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد هشام عبد الصمد مدير إدارة المرور يفيد بضبط مدرس أثناء تواجده بالمرور وبحوزته أوراق دراجة بخارية مبلغ بسرقتها، مرور سوهاج وحاول ترخيص دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وتبين من التحريات التى قادها الرائد شريف طنطاوى وكيل مباحث المرور بتمكن وحدة المباحث من ضبط "محمود.أ.ع.ج" 28 عاما مدرس ويقيم ناحية الخناسة شرق دائرة مركز المنشأة أثناء تقدمه لإدارة المرور بفاتورة دراجة بخارية حديثة منسوب صدورها لشركة "أبو حوا" لتجارة الدراجات البخارية بالاستعلام عن رقمى الشاسيه والموتور المدونين بالفاتورة عن طريق الحاسب الآلى تبين أن الدراجة المراد ترخصيها مرخصة برقم 58798 سوهاج ومقيدة باسم "حسن ع إ ع" المقيم شارع سعد زغلول دائرة قسم ثان سوهاج ومبلغ بسرقتها فـى واقعة المحضر رقم 6741 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2011 ومتحفظ عليها بديوان نقطة شرطة الدويرات التابعة لمركز شرطة المنشأة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2836 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه رفقة تحريات مباحث المرور حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصولاً لحقيقتها وعما إذا كان المتهم سالف الذكر يعلم بكون الدراجة البخارية مبلغ بسرقتها من عدمه، وكذا بيان ما إذا كان المحرر المقدم لإدارة المرور مزور من عدمه وفـى الحالة الأولى بيان أوجه التزوير وما إذا كان هو من قام بالتزوير من عدمه.