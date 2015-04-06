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وزير الآثار يصل البحر الأحمر ليبدأ زيارته لمدينة القصير

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وزير الآثار يصل البحر الأحمر ليبدأ زيارته لمدينة القصير وزير الآثار يصل البحر الأحمر ليبدأ زيارته لمدينة القصير
استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، وبرفقته عدد من مسئولى الوزارة، لزيارة المناطق الأثرية بمدينة القصير.

ومن المقرر أن ينطلق وزير الآثار وبرفقته محافظ البحر الأحمر، لمدينة القصير لزيارة منطقة "القلعة، وشونة الغلال، وقسم الشرطة القديم، وفندق القصير القديم ومقام الشيخ عبد الغفار الأثرى".

وقال محمد أبو الوفا، مدير آثار البحر الأحمر، إن الوزير سوف يتفقد شركات فوسفات القصير القديمة واستراحة الملك فاروق بداخل الشركة، وكذلك سيتفقد ميناء القصير القديم، ومنطقة وادى الحمامات، كما أنه من المقرر زيارة مناجم البيضا والنخيل بطريق القصير- قفط.

وأعلن مدير آثار البحر الأحمر أنه سوف يعرض على الوزير التخطيط ليوم عالمى بالقصير يحمل اسم "حكماء الحضارة"، والذى يتناول ارتباط تاريخ مدينة القصير القديم بالحضارات الأخرى حيث إنها أقدم مدينة وميناء على ساحل البحر الأحمر.

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مصر 365