أطباء مستشفى سوهاج ينقذون ربة منزل حاولت الانتحار باستخدام أقراص

تمكن أطباء مستشفى سوهاج العام من إنقاذ ربة منزل قامت بالانتحار بتناول أقراص مخدرة متنوعة، بسبب خلافات أسرية مع زوجها بناحية روافع القصير دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بمحاولة ربة منزل الانتحار بتناول أقراص مختلفة الأنواع.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز بوصول المدعوة "أمل أ م أ" 43 عاما ربة منزل وتقيم ناحية روافع القصير دائرة المركز مصابة "بآلام شديدة بالبطن" وأدخلت قسم الباطنة لاستكمال العلاج إدعاء تناول أقراص متنوعة وبسؤال المصابة قررت أنها تناولت كمية من الأقراص المتنوعة، مما نتج عنه إصابتها بقصد الانتحار، بسبب خلافات مع زوجها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5579 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.