أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أطباء مستشفى سوهاج ينقذون ربة منزل حاولت الانتحار باستخدام أقراص

Google+ Print
أطباء مستشفى سوهاج ينقذون ربة منزل حاولت الانتحار باستخدام أقراص أطباء مستشفى سوهاج ينقذون ربة منزل حاولت الانتحار باستخدام أقراص
تمكن أطباء مستشفى سوهاج العام من إنقاذ ربة منزل قامت بالانتحار بتناول أقراص مخدرة متنوعة، بسبب خلافات أسرية مع زوجها بناحية روافع القصير دائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بمحاولة ربة منزل الانتحار بتناول أقراص مختلفة الأنواع.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز بوصول المدعوة "أمل أ م أ" 43 عاما ربة منزل وتقيم ناحية روافع القصير دائرة المركز مصابة "بآلام شديدة بالبطن" وأدخلت قسم الباطنة لاستكمال العلاج إدعاء تناول أقراص متنوعة وبسؤال المصابة قررت أنها تناولت كمية من الأقراص المتنوعة، مما نتج عنه إصابتها بقصد الانتحار، بسبب خلافات مع زوجها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5579 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365