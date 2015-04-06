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محافظ سوهاج والأنبا باخوم يقدمان العزاء فى شهداء حادث الشيخ زويد

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محافظ سوهاج والأنبا باخوم يقدمان العزاء فى شهداء حادث الشيخ زويد محافظ سوهاج والأنبا باخوم يقدمان العزاء فى شهداء حادث الشيخ زويد

محافظ سوهاج والأنبا باخوم يقدمان العزاء فى شهداء حادث الشيخ زويد

استقبل الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج يرافقه اللواء أحمد شاهين نائب مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي وقيادات المحليات مساء اليوم بزيارة قرية عرابة ابو عزيز مركز المراغة فى تقديم العزاء لأسرة المجند الشهيد أبانوب كمال لمعي الذي راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع في الشيخ زويد الخميس الماضي، وكان فى استقبالهم مع الأنبا باخوم ،عددا من كهنة كنيستي القرية بالإضافة إلى أسرة الشهيد وأهال.

وألقى القمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية سوهاج، كلمة أكد فيها على استعداد كل مصري لأن يموت فداءا للوطن، هذا وتوجه بعدها الدكتور عبد المنعم وصحبه يرافقهم نيافة الأنبا باخوم قرية ادفا، حيث قدموا واجب العزاء في أحد المجندين المسلمين من أبناء القرية، كما توجه الموكب إلى قاعة المناسبات بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج (مقر المطرانية)، حيث قدمو العزاء أيضا لأسرة المجند الشهيد إليشع فؤاد عطية والذي أستشهد في نفس الحادث،
> وألقى الأنبا باخوم كلمة أشار فيها إلى الجولة التي قام بها نيافته مع السيد المحافظ وقيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي مؤكدا أنها ساهمت في تعزية نفوس الأهالي المتألمين.

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