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مصدر أمني : خطة جديدة لتدمير الأنفاق على الحدود مع غزة بشكل نهائي

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مصدر أمني : خطة جديدة لتدمير الأنفاق على الحدود مع غزة بشكل نهائي مصدر أمني : خطة جديدة لتدمير الأنفاق على الحدود مع غزة بشكل نهائي

أرشيفية

 

أكد مصدر أمنى أن أجهزة الأمن وضعت خطة محكمة لتدمير الأنفاق الاستراتيجية، الواصلة بين وقطاع غزة، ويزيد طولها عن 2 كم متر.

وأوضح المصدر أن منظومة الأنفاق الاستراتيجية التي تستخدمها العناصر المسلحة فى شمال سيناء تمثل خطورة بالغة، نظرا لتجهيزها فنيا وهندسيا، لافتا إلى أن هذه الأنفاق مزودة بخطوط تليفونات، ووسائل اتصالات حديثة، قادرة على ربط خلايا الجماعات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية من المنطقة العازلة أوشكت على الانتهاء بعد إزالة أكثر من 1150 منزل تقريبا من 1220 إجمالي عدد المنازل الواقعة فى نطاق المرحلة الثانية من المنطقة العازلة، مؤكدا أن الدولة ستقرر حتما توسيع نطاق المنطقة العازلة، للبدء فى المرحلة الثالثة بواقع 1000 متر اضافية بما يضمن تدمير ظاهرة الانفاق الحدودية بشكل نهائي، وعدم إعطاء الفرصة للجماعات المسلحة استخدام الأنفاق كنقاط انطلاق للهجوم على رجال الجيش والشرطة

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