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بالفيديو والصور.. شلل مرورى أعلى دائرى بشتيل إثر انقلاب سيارة نقل أخشاب

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شهد الطريق الدائرى عند منطقة بشتيل حالة من الشلل المرورى للقادم من طريق الإسكندرية الزراعى والمتجه إلى مناطق الجيزة بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأخشاب.
>وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.
>كان العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور تم الدفع بأوناش تابعة للإدارة لإزالة حطام الحادث.

الشلل المرورى أجبر المواطنين على السير على أقدامهم -اليوم السابع -4 -2015
>

الشلل المرورى أجبر المواطنين على السير على أقدامهم

شلل مرورى -اليوم السابع -4 -2015
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شلل مرورى

السيارات فى انتظار تسيير حركة المرور -اليوم السابع -4 -2015
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السيارات فى انتظار تسيير حركة المرور

المواطنون يسيرون على أقدامهم -اليوم السابع -4 -2015
>

المواطنون يسيرون على أقدامهم

الشلل المرورى امتد إلى نزلة المحور -اليوم السابع -4 -2015
>

الشلل المرورى امتد إلى نزلة المحور


>- شلل مرورى أعلى الطريق الدائرى للمتجه إلى نفق السلام بسبب حادث تصادم

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مصر 365

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