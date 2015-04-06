هيئة المجتمعات العمرانية تطرح ٤٤ محلا بالمزاد فى "زايد" و"الصالحية"

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان لها اليوم عن طرح ٤٤ محلا تجاريا للبيع بالمزاد العلنى، فى مدينتى الشيخ زايد والصالحية الجديدة، بجانب طرح حق استغلال خدمة الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات، فى مركز مارينا العلمين بمقابل الانتفاع، لمدة موسم صيفى واحد لعام 2015 بالمزاد العلنى، فضلا عن طرح ٩ مناقصات عامة، فى مدن الشروق والسادات والصالحية الجديدة.

وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه سيتم طرح (36) محلا تجاريا بالأحياء (11 – 13 – الحدائقى) بمساحات تتراوح بين (١٢ إلى ٩٠ مترا) للبيع بالمزاد العلنى.

وأشار المهندس خالد أبو العطا، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أنه سيتم طرح حق استغلال خدمة الشواطئ الرملية للبحر والبحيرات بمقابل الانتفاع لمدة موسم صيفى واحد لعام 2015، بالمزاد العلنى، وذلك بين الشركات المتخصصة المصرية والعالمية بمركز مارينا العلمين السياحى للآتى:

البند الأول: المركزان الأول والثانى بمناطق البحيرة المستديرة – نادى السيارات – أمام الفيلات المميزة بالمناطق 5-8-9-11 .

البند الثانى: المركزان الثالث والرابع بالمناطق 12-13-14-15-19 جزء من المنطقة 22.

البند الثالث: المركزان الخامس والسادس بالمناطق 23 "أرض الفندق" – 24 – جزء من المنطقة 25 – 32 على البحيرة يتخللها 3 شواطئ متميزة بمنطقة 23 – 24- 25 شمالية بواقع شاطئ متميز لكل منطقة بمساحة لا تزيد على 15000 متر لكل شاطئ.

وأعلن المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، عن طرح (8) محلات تجارية بأسواق الحى الثالث بالمجاورات السابعة والثامنة بمساحات تتراوح بين (١٧ إلى ٤١ مترا) و(8) ورش بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحتى (٢٠ إلى ٤٠ مترا) للبيع بالمزاد العلنى.

وأضاف النجدى أنه سيتم طرح مناقصة أعمال استكمال ورفع كفاءة وترميم الطرق بالمنطقة الصناعية بالمدينة .

ولفت المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهما أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية والمداخل والصرف الصحى لـ(80) عمارة بالحى الثانى المجاورة (أ 2)، فضلا عن أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية والمداخل والصرف لـ(68) عمارة بالحى الثانى المجاورة (أ2).

وأكد المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم طرح (6) مناقصات عامة، وهى عملية تنفيذ مبنى حضانة بالمنطقة السكنية الـ١٨، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية طرق بالمنطقة السكنية الـ27، إضافة إلى أعمال تنفيذ المرحلة الثانية طرق باقى المنطقة السكنية الـ15، وتنفيذ أعمال المرافق (طرق "فرمة" – مياه – صرف – رى) للمناطق السكنية (35 – 36)، فضلا عن أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية (السادسة – السابعة – الإمتداد الصناعى – خلف برج الإشارة)، وأعمال طرق المرحلة الثانية (طبقة أساس – M.C – طبقة رابطة أسفلتية – بردورات بالجزيرة الواسطى) لطريق الخدمة بالحزام الأخضر.