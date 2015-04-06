مصرع عامل صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مجهولة الهوية بالمنوفية

لقى عامل بقرية كفر أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بالاغتسال حدث ماس كهربائى بسنبور المياه، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بمصرع إبراهيم جلال إبراهيم 35 عاما ومقيم قرية كفر أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بالاغتسال حدث ماس كهربائى بسنبور المياه تم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما عثر أهالى بركة السبع على جثة مجهولة المعالم فى العقد الخامس من العمر، وتبين عدم وجود أية إصابات، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.