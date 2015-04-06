"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 12 ألفاً و218 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 12218 حكما قضائيا متنوعا، وشملت الأحكام 76 حكم جناية و 5928 حكم حبس جزئى و1134 حكم حبس مستأنف و3769 حكم غرامة و 1311 حكم مخالفة .